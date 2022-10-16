​Каррера посочувствовал арбитру Карасёву

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России сосредоточится на московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». Обслуживать этот матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Массимо Каррера, бывший тренер «красно-белых», высказался на тему судейства.

«Судить дерби всегда очень сложно. К арбитрам в любом случае после матча будут претензии - это закон футбола. Карасёву можно только посочувствовать и пожелать хорошего судейства», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Битва между ЦСКА и «Спартаком» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Массимо Каррера приводил «Спартак» к чемпионству в сезоне 2016/2017. Это было первое «золото» «красно-белых» за 16 лет.