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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Игра ЦСКА и «Спартака» была настоящей корридой»

17 Октября 2022 • 12:56 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер российской национальной команды Борис Игнатьев высказался об исходе принципиального поединка между столичными ЦСКА и «Спартаком».

«Матч внес некое новое восприятие игры. Это были не такие водоплавающие лебеди, когда уровень скорости и борьбы низкий, а настоящая коррида. Игра с первой до последней минуты держала в напряжении болельщиков. И они получили удовольствие — это самое главное», – заявил Игнатьев в интервью «РБ Спорт». Специалист отметил, что оба коллектива допускали большое количество брака, которое удалось скрыть за борьбой. Также Борис Петрович похвалил работу судейской бригады, чьи действия не повлияли на исход матча.

Напомним, что ничья в «дерби всея Руси» подняла «Спартак» и ЦСКА в тройку лидеров Российской премьер-лиги, но отрыв «Зенита» по итогам 13 тура только увеличился.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Борис Игнатьев
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