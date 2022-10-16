Чалов: Хотелось бы поиграть в лиге из топ-5

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что хочет перейти в клуб из топ-5 лиг Европы.

«Уже не раз говорил — каждый футболист, если у него появляется шанс, должен попробовать свои силы заграницей. Съездить туда — очень классный опыт», — цитирует слова Чалова официальный сайт «армейского» клуба.

Футболист заявил, что ему хотелось бы повторить европейский опыт, только в более статусной лиге, хоть швейцарский чемпионат и не является слабым, но хочется в топ-5.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 8 забитых мячей и 2 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ, набрав 24 очка после 12 игр.