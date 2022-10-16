Боевая ничья с ЦСКА: кто из игроков «Спартак» лучше остальных проявил себя в дебютном дерби Абаскаля

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Гильермо Абаскаль против Владимира Федотова – дебютное дерби всея Руси никто не смазал, никто не проиграл. Достойными противниками оказались ЦСКА и «Спартак», проведшие ударно по тайму. Первый (с 10-й минуты) остался за «армейцами», второй (по 70-ю минуту) – за «красно-белыми». Итоговый результат справедлив, да и болельщики (особенно из Санкт-Петербурга) остались довольны. Были голы, эмоции, нервы, стычки. В общем всё, за что мы любим дерби. А теперь давайте разберёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 41:59, удары по воротам – 10:5, в створ – 5:4, угловые – 8:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

Просмотр ВАР на предмет красной карточки Промесу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Шанс Зайнутдинова открыть счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Федора Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Падение Соболева в чужой штрафной (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Промес пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Антона Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:2. Гол Федора Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. С ошибки начал матч Селихов, махнув мимо мяча на угловом ударе, и только Денисов спас «Спартак» далее. Игра у Александра в итоге не задалась – всего 2 сейва после не самых опасных ударов и 2 пропущенных гола.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,5. Закрыл Карраскаля, проведшего откровенно слабый матч, а главное, совершил шикарное спасение в начале матча, с «ленточки» выбив мяч после удара Зайнутдинова. Вот только подключения в атаку совсем не получались – оба навеса в никуда, две попытки дриблинга – потеря.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Самоотверженно играл капитан «Спартака», 3 раза из 4 выиграл борьбу, 5 раз удачно действовал на перехвате, заблокировал один опасный удар. Но всё-таки нельзя снимать с него вину за голевой навес Облякова и полную свободу Чалова в первом голе.

МИХА МЕВЛЯ – 3,5. За тайм Мевля успел сделать грубейшую ошибку, по сути отпасовав Чалову на гол, а затем ещё и упустив его же.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,5. Медина и Гайич просто растерзали Хлусевича. Легко ЦСКА комбинировал через зону Даниила, принеся с правого фланга пять опасных атак. А затем ещё и Обляков сделал голевую передачу, выкрутив мяч из-под носа Хлусевича.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Огромный объём работы взвалил на себя Пруцев, покрывая всю центральную зону, но из-за этого проигрывал очень много эпизодов. То запаздывал, то ногу ставил неудачно – в итоге только 2 раза из 8 выиграл борьбу.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Максимально странный матч от Зобнина. Роман всегда был в центре событий, но происходило что-то непонятное. То самоустранится, отдав мяч Гайичу (на гол ЦСКА), то заработает фол, то упадёт без помощи соперника. Зобнин будто притягивал спорные эпизоды.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Абаскаль удивительно долго держал на поле Игнатова, хотя все передачи Михаила читались и перехватывались. Неплохо боролся за мяч полузащитник, неожиданно выиграв 5 эпизодов из 7, но в созидании Игнатов сегодня совсем ничего не показал.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Без прежнего блеска сыграл и Куинси, однако класс Промеса всё равно позволил решить нужные задачи. Трижды он катил под удар партнёрам и было это очень опасно, а передача на гол Соболеву – вообще конфетка. Идеальный тайминг, видение поля и чтение момента.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Стоит отметить, что и забить тогда было нелегко, но Соболев справился, будто подчерпнув хладнокровия у Промеса. Вот уже восьмой матч Александр не уходит с поля без гола. Ещё и оборону ЦСКА хорошо напрягал, выиграв 3 верховых единоборства.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,0. Шедевральный выход на замену, взбодривший «Спартак». Из ниоткуда сделал гол Зиньковский, за что сразу заработал балл, но вот развить темп не смог, потерявшись в концовке матча несмотря на свежесть.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,0. За результативный выход на замену похвалим и Маслова, у него голевая передача на Зиньковского. Да и в обороне отыграл явно лучше Мевли, хоть и не без изъянов.

МАЦЕЙ РЫБУС – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.