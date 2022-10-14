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Владимир Габулов: «Думаю, матч ЦСКА — «Спартак» будет не результативным»

14 Октября 2022 • 12:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.15
16.10 20:00

Экс-голкипер российской национальной команды Владимир Габулов высказался о предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Думаю, матч будет не результативным: это будет больше тактическое противостояние. Но накал, конечно, будет. Хочется видеть высокие скорости и яркое исполнительное мастерство», – заявил бывший вратарь «Динамо» и ЦСКА в интервью изданию Sport24. По его словам, обе команды находятся в отличной форме и, несмотря на предпочтение «армейцам», Габулов считает, что сбрасывать «красно-белых» со счетов нельзя.

Напомним, что столичное дерби пройдёт в воскресенье, 16 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 20:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Габулов
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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