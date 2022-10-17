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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов оценил игру Чалова и Соболева

17 Октября 2022 • 17:42 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об игре форвардов Александра Соболева и Фёдора Чалова.

«Чалов и Соболев находятся в отличной форме. Вчера все в этом убедились в дерби. У Александра впечатляющая серия. Помимо забитых мячей, он играет очень полезно на команду», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

По словам специалиста, Соболев стал меньше терять мяч, теперь он хорошо его сохраняет и навязывает борьбу.   

В текущем сезоне 25-летний Соболев принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и записал в свой актив пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Бушманов Фёдор Чалов Александр Соболев
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