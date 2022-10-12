Промес: «Мы порвём ЦСКА в предстоящем дерби!»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы порвём ЦСКА в предстоящем дерби!» — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 25 очков и опережает «армейцев» в турнирной таблице на один балл. Отметим, что 30-летний Промес возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего сезона с 11 забитыми мячами. Также на счету голландского футболиста три гола в трёх кубковых встречах.