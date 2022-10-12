Юран – о Промесе: «Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об одном из лидеров «Спартака» Куинси Промесе накануне дерби против ЦСКА.

«Сейчас Промес лидер, но так и должно быть с легионером такого уровня. Он за это и получает деньги. Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример. Квинси живет результатом», – заявил экс-футболист «красно-белых» в интервью Sport24.

Тем не менее Юран считает, что возводить нидерландца в статус легенды «Спартака» пока что рано. По его мнению, подобный ранг нужно заслужить, однако Промес из-за нестабильной игры на один уровень с Фёдором Черенковым, Юрием Гавриловым и прочими звёздами московского клуба ещё не вышел.

Напомним, что Куинси находится на седьмой строчке в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». Нынешнюю кампанию нидерландский форвард проводит потрясающе. На его счету 14 забитых мячей в 16 поединках в футболке «красно-белых».

