Булыкин считает, что судейство в дерби ЦСКА – «Спартак» не повлияло на результат

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе судей в столичном дерби ЦСКА – «Спартак».

«Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи. Матч сыгран, и ничья стала его справедливым итогом», — заявил Булыкин Vprognoze.

В целом дерби удалось, была интрига, а футболисты показали большую самоотдачу на поле, результат нормальный для обеих команд, подытожил эксперт.

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершилась результативной ничьей 2:2.

«Красно-белые» занимают второе место в РПЛ, «армейцы» — третьи.