Орещук: «Спартак» угадал с Абаскалем»

Футбольный агент Роман Орещук оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и игру нападающего Александра Соболева.

«Как Абаскаль смог найти подход к Соболеву? Видите, как здорово: значит, тренер понимает не только в футболе, но и в психологии. Значит, «Спартак» угадал с тренером. Да и команда играет здорово», — цитирует слова Орещука Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний форвард забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач в 15 матчах с учетом всех турниров. Отметим, что голевая серия Соболев длится уже шесть игр.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 25 очков.