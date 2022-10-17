Бубнов предъявил претензию главному тренеру «Спартака»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов недоволен тем, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаля не доверяет полузащитнику Антону Зиньковскому.

«Мне непонятно, почему Абаскаль не ставит в состав Зиньковского. Антон уже не раз доказывал, что достоин играть в основе. Вместе с Соболевым и Промесом он может составить мощное трио», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

В прошедшем матче Зиньковский вышел на поле со скамейки запасных и отметился забитым мячом.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 26-летний хавбек провел 11 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.