Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов предъявил претензию главному тренеру «Спартака»

17 Октября 2022 • 12:14 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов недоволен тем, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаля не доверяет полузащитнику Антону Зиньковскому.

«Мне непонятно, почему Абаскаль не ставит в состав Зиньковского. Антон уже не раз доказывал, что достоин играть в основе. Вместе с Соболевым и Промесом он может составить мощное трио», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

В прошедшем матче Зиньковский вышел на поле со скамейки запасных и отметился забитым мячом.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 26-летний хавбек провел 11 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
13:06 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Соболев перерос уровень чемпионата России»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Игра ЦСКА и «Спартака» была настоящей корридой»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Чалов призвал не спешить называть «Зенит» чемпионом
12:45 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» довольны работой Ганчаренко
12:39 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высказался о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит ничего плохого в высказывании Федотова про Абаскаля
12:27 · Россия. Премьер-лига
Мележиков рассказал о продлении контракта с Селиховым
12:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин восхитился голом Зиньковского
12:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предъявил претензию главному тренеру «Спартака»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Галактионов возглавит «Локомотив» в ноябре слухи
12:08 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский о моменте с Зобниным: «Некрасиво получилось»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Ионов рассказал, когда вернётся на поле
12:02 · Россия. Премьер-лига
Федун оценил работу судей в дерби ЦСКА - «Спартак»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
11:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, за счёт чего «Спартаку» удалось переломить ход матча с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем