Игнатьев: «ЦСКА не столь мощен в атаке, как «Спартак»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча ЦСКА и «Спартака». Известный российский футбольный специалист Борис Игнатьев поделился своим мнением о предстоящем матче.

- Жду с нетерпением эту игру. У «Спартака» на мой взгляд, лучше выстроена атака — связка Промес — Соболев мощнее и нацелена на ворота. У ЦСКА ажурные и хорошо комбинирующие футболисты, но нет той мощи, которая присуща «Спартаку», - цитирует Игнатьева Sport24.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура чемпионата России начнется в 20 часов по московскому времени, следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.