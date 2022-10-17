Чалов рассказал, какого игрока не хватает ЦСКА

Центральный форвард ЦСКА Фёдор Чалов дал интервью журналистам после окончания поединка против «Спартака». Московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2. Нападающий отметил, что команде не хватает центрального защитника Игоря Дивеева.

«После игры Дивеев заходил в раздевалку. Насколько не хватает его? Конечно, не хватает. Все ждем его возвращения», - передает слова нападающего «Чемпионат».

В прошедшем матче Чалов отметился двумя забитыми мячами.

После 13 туров «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание подопечных Владимира Федотова от лидирующего «Зенита» составляет восемь баллов.