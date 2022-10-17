Кавазашвили рассказал, почему Селихов нервничал в игре с ЦСКА

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Селихова в дебри с ЦСКА.

«Стоит обратить внимание на очень нервную игру со стороны Селихова. Возможно, потому что практикуются в «Спартаке» два равных вратаря, и они играют через игру», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, нельзя каждый матч менять стража ворот, никто из опытных тренеров таким не занимается.

Напомним, матч 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» завершился результативной ничьей 2:2.

В текущем сезоне 28-летний Селихов провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 13 голов и три раза сохранил свои ворота «сухими».