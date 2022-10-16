Федун: «Дерби удалось»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» не удержал победу в матче с ЦСКА. С другой стороны, первыми в матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры. Матч очень понравился Леониду Федуну, бывшему владельцу красно-белых. Даже пропущенный в конце матча «Спартаком» гол не расстроил его.

- Дерби удалось, было все то, чего ожидают болельщики: смена декораций, сюжета, интрига, на мой взгляд, все было очень достойно. Жалко, что пропустили необязательный гол в конце, - цитирует слова Федуна новостное агентство ТАСС.