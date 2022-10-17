Жуков: «Спартак» вышел на матч с ЦСКА очень нервным»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

Жуков отметил нервозность «красно-белых» в начале встречи, а также похвалил полузащитника команды Антона Зиньковского, при этом раскритиковав новобранца «Спартака» Миху Мевлю.

«Мне кажется, «Спартак» вышел на матч очень нервным — и первый тайм не удался. Во втором тайме начали играть нормально, замены были сделаны правильные. Теперь, может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого начала и что Мевля не игрок уровня команды», — приводит слова Жукова Metaratings.

Кроме того, Жуков допустил, что «Спартак» ещё способен догнать лидера турнирной таблицы «Зенит». Напомним, на данный момент разрыв между командами составляет семь очков.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 октября против «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.