Баженов рассказал о переговорах со спортивным директором «Спартака» Эшуортом

Менеджер по игрокам «Спартака» в аренде Никита Баженов поделился информацией о том, как попал на свою должность.

Баженов сказал «Чемпионату», что впервые встретился со спортивным директором «Спартака» Полом Эшуортом полторы недели назад, тогда представитель клуба рассказал ему о своей идеи по поводу новой должности, ведь в Европе такое есть.

Экс-форвард заявил, что ему сразу понравилась эта идея, потому что необходимо поддерживать игроков, отданных в аренду другим клубам.

Сегодня, 13 октября, «Спартак» официально представил Баженова в качестве менеджера по игрокам, которые находятся в аренде.