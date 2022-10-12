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Каррера считает, что Кварацхелия мог бы не заиграть в «Спартаке» из-за Промеса

12 Октября 2022 • 21:58 Комментировать
Наполи
...
Болонья
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16.10 19:00

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — очень сильный футболист с большим будущим. В Италии он невероятно хорош, все в восторге», — цитирует слова Карреры Sport 24.

При этом тренер не уверен, что в составе «Спартака» Кварацхелия мог бы не заиграть так быстро, потому что на его позиции есть Куинси Промес.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин принял участие в 13 матчах за «Наполи», в которых забил 7 мячей и записал в свой актив 7 результативных передач.

Неаполитанский клуб лидирует в Серии А после девяти туров, набрав 23 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Массимо Каррера Куинси Промес Хвича Кварацхелия
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