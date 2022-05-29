Газзаев высоко оценил судейство в финале Лиги чемпионов

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами высказался по поводу судейства в финале Лиги чемпионов.

Газзаев сказал «Чемпионату», что отечественным арбитрам стоит поучиться у француза Клемана Тюрпена, который практически минимизировал свистки, давал футболистам бороться и отработал образцово-показательно. Российский специалист отметил, что именно таким должно быть идеальное судейство.

Напомним, что финальный свисток Тюрпена зафиксировал минимальную победу мадридского «Реала» над «Ливерпулем» со счётом 1:0. «Королевский клуб» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз в своей истории.