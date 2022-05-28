Дель Пьеро считает, что Винисиус может стать проблемой для «Ливерпуля» в финале

Алессандро Дель Пьеро высказался о потенциальной проблеме «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Трент Александер-Арнольд – фантастический игрок, когда дело касается атаки. Но с точки зрения обороны у него есть проблемы, хоть в последнее время он и прибавил в этом аспекте. Он очень хорош, очень полезен для «Ливерпуля», но далеко не в числе лучших даже при защите один в один. Ему будет трудно противостоять Винисиусу», – заявил бывший итальянский футболист в студии Sky Sport.

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» в эти минуты выявляют победителя Лиги чемпионов сезона 2021/22.