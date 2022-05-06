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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго заявил, что забьёт гол «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

06 Мая 2022 • 10:27 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
28.05 22:00

Нападающий «Реала» не собирается останавливаться на дубле в ворота «Манчестер Сити».

«Я поспорил с отцом, что забью три гола, а забил только два», — сказал бразилец журналистам после победы в полуфинале. «Мне не хватает одного, я получу его в финале».

Родриго вышел на замену в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и перевернул игру двумя голами в компенсированное время. Это позволило «Реалу» перевести игру в овертайм. Позже Карим Бензема с пенальти вывел мадридский клуб в финал.

Решающий матч пройдет 28 мая в Париже. Соперником «Реала» будет «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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06.05  22:00 Леванте ... Реал Сосьедад 3.30 3.50 2.21
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