Родриго заявил, что забьёт гол «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» не собирается останавливаться на дубле в ворота «Манчестер Сити».

«Я поспорил с отцом, что забью три гола, а забил только два», — сказал бразилец журналистам после победы в полуфинале. «Мне не хватает одного, я получу его в финале».

Родриго вышел на замену в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и перевернул игру двумя голами в компенсированное время. Это позволило «Реалу» перевести игру в овертайм. Позже Карим Бензема с пенальти вывел мадридский клуб в финал.

Решающий матч пройдет 28 мая в Париже. Соперником «Реала» будет «Ливерпуль».