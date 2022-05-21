Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти заявил, что Алаба точно сыграет в финале Лиги чемпионов

21 Мая 2022 • 01:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.02 3.65 3.50
28.05 22:00

По словам главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, защитник Давид Алаба точно примет участие в поединке финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Напомним, что 29-летний австриец не мог играть из-за травмы с конца апреля.

«Давид Алаба стопроцентно будет играть в финале Лиги чемпионов. Сегодня мы не хотели рисковать им. Нам нужен его опыт», – признался Анчелотти после сегодняшнего поединка чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0).

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс».

Давид Алаба провёл 45 матчей за «Реал» в текущем сезоне, став автором 3 голов и 4 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти Давид Алаба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
01:08 · Лига чемпионов
Анчелотти заявил, что Алаба точно сыграет в финале Лиги чемпионов
00:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Марсело ещё не прощается с «Реалом»
20 Мая
22:32 · Лига чемпионов
На финал женской Лиги чемпионов проданы 35 тысяч билетов, он состоится завтра
11:26 · Англия. Премьер-лига
Конате: «О финале Лиги чемпионов думаю каждый день»
19 Мая
15:38 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» назвали имя преемника Месси
13:50 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо о финале Лиги чемпионов: «Да, я буду играть»
12:50 · Лига чемпионов
Фабиньо высказался о камбэках «Реала» в Лиге чемпионов
07:18 · Лига чемпионов
Миятович оценил расклад сил в финале «Реал» - «Ливерпуль»
07:11 · Лига чемпионов
Верратти назвал самую большую несправедливость, с которой столкнулся «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18 Мая
23:37 · Лига чемпионов
Модрич: Трудно объяснить, что происходит на «Бернабеу» в вечера Лиги чемпионов
23:24 · Лига чемпионов
Верратти: «ПСЖ» станет лучшим клубом мира 1
13:10 · Франция. Лига 1
Месси намерен выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне 3
10:18 · Лига чемпионов
Алаба готов сыграть в финале Лиги чемпионов
10:10 · Англия. Премьер-лига
Чеферин: «Реал» опытная команда, но со слабой защитой»
02:19 · Италия. Серия А
Маркизио – Дибале: «Надеялся, что однажды ты выиграешь Лигу чемпионов для «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем