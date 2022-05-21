Анчелотти заявил, что Алаба точно сыграет в финале Лиги чемпионов

По словам главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, защитник Давид Алаба точно примет участие в поединке финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Напомним, что 29-летний австриец не мог играть из-за травмы с конца апреля.

«Давид Алаба стопроцентно будет играть в финале Лиги чемпионов. Сегодня мы не хотели рисковать им. Нам нужен его опыт», – признался Анчелотти после сегодняшнего поединка чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0).

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс».

Давид Алаба провёл 45 матчей за «Реал» в текущем сезоне, став автором 3 голов и 4 результативных передач.