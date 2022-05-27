Карвахаль: «Мбаппе не захотел покидать зону комфорта»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопрос о решении Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Мбаппе – француз, он родился в Париже, играет в «ПСЖ» и является лучшим игроком своей страны, поэтому, полагаю, ему очень трудно выбраться из зоны комфорта.

Но я настаиваю на том, что есть шансы, которые выпадают только однажды. «Реал» ценнее любого игрока», – заявил Карвахаль в преддверии финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Париже.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог перебраться в «Реал», но предпочёл продлить контракт с «ПСЖ» на три года.