Алькантара и Фабиньо готовы к финалу Лиги чемпионов

Полузащитники «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и Фабиньо восстановились после травм и готовы принять участие в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который стартует завтра в 22:00 по московскому времени на «Парк де Франс».

Отметим, что ранее участие Алькантары и Фабиньо в завтрашнем матче находилось под вопросом, теперь же главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что оба футболиста готовы принять участие в финале.

Напомним, что Алькантара и Фабиньо являются основными игроками «Ливерпуля» в полузащите. Таким образом «Ливерпуль» и мадридский «Реал» должны подойти к финалу без кадровых потерь.