Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Алькантара и Фабиньо готовы к финалу Лиги чемпионов

27 Мая 2022 • 18:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Полузащитники «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и Фабиньо восстановились после травм и готовы принять участие в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который стартует завтра в 22:00 по московскому времени на «Парк де Франс».

Отметим, что ранее участие Алькантары и Фабиньо в завтрашнем матче находилось под вопросом, теперь же главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что оба футболиста готовы принять участие в финале.

Напомним, что Алькантара и Фабиньо являются основными игроками «Ливерпуля» в полузащите. Таким образом «Ливерпуль» и мадридский «Реал» должны подойти к финалу без кадровых потерь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара Фабиньо энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
19:14 · Лига чемпионов
Александр-Арнольд: «Наблюдать за игрой Винисиуса — это роскошь»
18:49 · Лига чемпионов
Клопп: «Не думаю, что в завтрашнем матче будет фаворит»
18:40 · Лига чемпионов
Алькантара и Фабиньо готовы к финалу Лиги чемпионов
18:35 · Лига чемпионов
Клопп – о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж: «Это правильное решение» 1
18:22 · Лига чемпионов
«Школа против «Ливерпуля» - в Англии школьник убежал с занятий, чтобы отправиться в Париж на финал ЛЧ
18:03 · Англия. Премьер-лига
Мане согласовал контракт с «Баварией», теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем»
17:36 · Лига чемпионов
Трент: «Мы воодушевлены тем, что нам придётся сыграть в финале Лиги чемпионов»
16:58 · Лига чемпионов
Кроос: «Сейчас «Ливерпуль» лучшая команда, чем была в 2018»
16:46 · Лига чемпионов
Алиссон: «Мы знаем, насколько хорош «Реал»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Я хочу остаться в «Ливерпуле»
15:50 · Лига чемпионов
Агуэро: «В финале Лиги чемпионов «Реал» будет более уверенным, потому что у них больше опыта»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Мане – о Бензема: «Согласен на «Золотой мяч» для него, но при одном условии» 1
14:56 · Англия. Премьер-лига
Салах – о лучшем игроке на планете: «Если не брать меня, то Бензема» 3
14:36 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Финал Лиги чемпионов выиграет тот, кто забьёт первым»
13:56 · Лига чемпионов
Яя Туре: «Я всегда знал, что Мане будет великим игроком»
Все новости
Рекомендуем