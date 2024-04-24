Десайи рассказал, как Мбаппе выиграть «Золотой мяч» в 2024 году

Известный в прошлом французский защитник Марсель Десайи, поигравший за «Челси» и «Милан», назвал условие, при котором нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч» в этом сезоне.

«Если «ПСЖ» добьется успеха в Лиге чемпионов, а Франция удачно покажет себя на чемпионате Европы, то тогда Килиан может получить «Золотой мяч», - передает слова Десайи аккаунт Football Tweet.

Напомним, что «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской «Боруссией».

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.