Моуринью назвал матч, который изменил его карьеру

Звездный тренер Жозе Моуринью рассказал о том, как победа «Порту» над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сезона-2003/2004 повлияла на его карьеру.

«Эта победа изменила направление моей карьеры. Недавно болельщик спросил, когда Португалия добьется подобного успеха. Я ему ответил, что на чемпионате Европы у сборной есть шансы на победу. А вот с клубом из Португалии все сложнее. Посмотрим, получится ли это сделать в ближайшие 20 лет», - передает слова «Особенного» The Telegraph.

Напомним, что в сезоне-2003/2004 «Порту» под руководством Моуринью стал победителем Лиги чемпионов. В финале португальцы уверенно одолели «Монако».