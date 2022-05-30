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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На мэра Ливерпуля совершено нападение возле стадиона, где проходил финал Лиги чемпионов

30 Мая 2022 • 21:32 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам возмущён поведением болельщиков «красных» перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Извините, я молчал с субботы, но, как и у многих других людей у меня был украден телефон и другие ценные вещи перед финальным матчем Лиги чемпионов в Париже. Скоро я ещё много скажу», — написал мэр в социальных сетях.

Позднее он написал, что возмущен обращением с фанатами «Ливерпуля» со стороны французской полиции.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся в Париже на стадионе «Стад де Франс». Игру пришлось отложить на 40 минут из-за того, что фанаты «Ливерпуля» прорвались на стадион по поддельным билетам.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов
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