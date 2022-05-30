На мэра Ливерпуля совершено нападение возле стадиона, где проходил финал Лиги чемпионов

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам возмущён поведением болельщиков «красных» перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Извините, я молчал с субботы, но, как и у многих других людей у меня был украден телефон и другие ценные вещи перед финальным матчем Лиги чемпионов в Париже. Скоро я ещё много скажу», — написал мэр в социальных сетях.

Позднее он написал, что возмущен обращением с фанатами «Ливерпуля» со стороны французской полиции.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся в Париже на стадионе «Стад де Франс». Игру пришлось отложить на 40 минут из-за того, что фанаты «Ливерпуля» прорвались на стадион по поддельным билетам.