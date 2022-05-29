Венгер назвал игрока, из-за которого «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал журналистам о том, по какой причине «Ливерпуль» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

Венгер сказал, что упущенный чемпионский титул в АПЛ мог снизить уверенность футболистов мерсисайдской команды, хотя в финале подопечные Клоппа смотрелись очень здорово. Французский специалист отметил, что «Ливерпуль» проиграл в финале из-за невероятной игры бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

Напомним, что в финальном поединке «Реал» благодаря голу Винисиуса Жуниора обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.