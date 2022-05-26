Куртуа рассказал, что сказали ему игроки «Челси» после вылета из Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал журналистам, что сказали ему игроки «Челси» после того, как мадридский клуб выбил их в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я помню, как после победы над ними многие из них подходили и говорили мне: «Иди и сделай это».

До этого Куртуа участвовал лишь в одном финале Лиги чемпионов. Выступая за «Атлетико», он проиграл в 2014 году тому же «Реалу».

«После поражения в том финале я поставил перед собой большую цель — в конце концов выиграть его», — сказал Куртуа. «Мне не нужна мотивация. Я знаю, каково быть на другой стороне, если ты проиграл финал».

Главный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.