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Лига чемпионов

Зидана приглашают в качестве почетного гостя на «Стад де Франс» на финал Лиги чемпионов

10 Мая 2022 • 04:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
28.05 22:00

Легендарного Зинедина Зидана, который в настоящее время рассматривает различные варианты развития тренерской карьеры, пригласили в качестве ВИП-персоны на финал Лиги чемпионов, в котором сразятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Зидан будет присутствовать на стадионе, который значит для него чрезвычайно много, ибо именно тут прошел финал чемпионата мира 1998 года, ставший апофеозом его великой карьеры. В том матче Зидан забил два гола бразильцам, Пети добавил еще один и Франция впервые стала чемпионом мира.

Не исключено, что приглашение будет иметь символическую роль - возможно, до или после матча будет объявлено о том, что Зидан станет наставником «ПСЖ». Если этого не случится, то, как считают во Франции, Зинедин возглавит национальную сборную страны после чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Стад де Франс
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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