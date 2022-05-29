Бензема или Салах: Роналдо выбрал обладателя «Золотого мяча»

Легендарный бразильский форвард Роналдо высказался о том, кто больше заслуживает «Золотой мяч»: Карим Бензема или Мохамед Салах.

«Думаю, они оба наиграли на эту награду, но, как мне кажется, больше заслуживает Карим. Он показывает феноменальный уровень в последние годы. Для кого-то это сложный выбор, но не для меня. Бензема больше всех заслужил приз», - цитирует бразильца журналист Нубаид Харун в соцсетях.

«Реал» отпраздновал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Бензема стал лучшим бомбардиром турнира с 15 голами.