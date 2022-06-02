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Лига чемпионов

Экс-тренер сборной России назвал причину беспорядков перед финалом Лиги чемпионов

02 Июня 2022 • 10:43 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший наставник российской сборной Гус Хиддинк поделился с журналистами своим мнением о причинах беспорядков перед финалом Лиги чемпионов.

Хиддинк сказал «Чемпионату», что причиной всех этих беспорядков стало малое количество стюардов, которые помогли бы болельщикам быстрее решить все проблемы. Напомним, что из-за беспорядков старт финального поединка Лиги чемпионов был отложен на полчаса.

Стоит отметить, что в итоге мадридский «Реал» минимально обыграл «Ливеруль» со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора. «Сливочные» в 14-й раз в своей истории выиграли Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Лига Чемпионов
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