Каррагер: «Салах будет мстить «Реалу» - сто процентов!»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал заявление нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, что тот собирается отомстить мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

«Мо Салах захочет отомстить, сто процентов. Это был сильный удар для самого Салаха», — сказал Каррагер в интервью CBS Sports после финального свистка в матче между «Реалом» и «Манчестер Сити».

В финале Лиги чемпионов 2018 года Салах получил травму, а мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» и выиграл главный клубный трофей Европы.

«Рамос определенно знал, что делает. Это грязные стороны футбола, нет ничего хуже. Такие вещи нельзя доводить до предела», - сказал Каррагер, напоминая о том, кто вывел Салаха из строя в той игре.

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов 28 мая в Париже.