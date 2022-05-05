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Каррагер: «Салах будет мстить «Реалу» - сто процентов!»

05 Мая 2022 • 10:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
28.05 22:00

Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал заявление нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, что тот собирается отомстить мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

«Мо Салах захочет отомстить, сто процентов. Это был сильный удар для самого Салаха», — сказал Каррагер в интервью CBS Sports после финального свистка в матче между «Реалом» и «Манчестер Сити».

В финале Лиги чемпионов 2018 года Салах получил травму, а мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» и выиграл главный клубный трофей Европы.

«Рамос определенно знал, что делает. Это грязные стороны футбола, нет ничего хуже. Такие вещи нельзя доводить до предела», - сказал Каррагер, напоминая о том, кто вывел Салаха из строя в той игре.

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Серхио Рамос Джейми Каррагер Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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