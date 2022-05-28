Анчелотти: Это мой пятый финал Лиги чемпионов

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил о том, что он уверен в поддержке от фанатов «Эвертона» в финале Лиги чемпионов.

Анчелотти сказал на пресс-конференции, что болельщики «Эвертона» будут поддерживать «Реал» не только из-за принципиального соперничества с «Ливерпулем», но и благодаря его работе в стане «ирисок».

Специалист отметил, что это будет для него уже пятый финал Лиги чемпионов. Каждый раз эмоции повторяются, нужно наслаждаться моментом до финального свистка.

Сегодня, 28 мая, «Реал» встретится с «Ливерпулем» в рамках финала Лиги чемпионов, начало запланировано на 22:00 по мск.