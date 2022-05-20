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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конате: «О финале Лиги чемпионов думаю каждый день»

20 Мая 2022 • 11:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.02 3.65 3.50
28.05 22:00

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал журналистам о настрое перед финалом Лиги чемпионов.

«После победы над «Вильярреалом» я думал, что взорвусь от эмоций. Но нет... А потом мы посмотрели другой полуфинал и поняли, что соперником будет «Реал». Тогда я подумал, что все в порядке. Но о финале думаю каждый день», - сказал Конате в интервью Téléfoot.

Также он отметил Карима Бензема и добавил, что главной его целью является «не дать забить гол никому из игроков «Реала».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. В нем встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ибраима Конате
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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