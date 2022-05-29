Робертсон: «Раздевалка была раздавлена»

«Ливерпуль» упустил шанс отомстить мадридскому «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов в 2018 году, в прошедшем вчера матче подопечные Юргена Клоппа снова проиграли. Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировал события матча, признав - поражение сильно ударило по команде.

- Раздевалка была раздавлена. У нас были шансы, но невероятный голкипер не позволил нам претворить их в жизнь. Начало второго тайма у нас не удалось, и соперник в тот момент перехватил инициативу. Так действуют очень опытные команды. Вернуться в игру после пропущенного мяча было уже тяжело, - цитирует Робертсона BT Sport.