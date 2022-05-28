Титов: В финале Лиги чемпионов сыграют команды, которые не могут подвести фанатов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов рассказал журналистам о том, чего ожидает от финала Лиги чемпионов, где сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

Титов сказал «РБ-Спорту», что мерсисайдская команда будет играть первым номером с позиции силы, а для «Реала» не проблема сыграть на контратаках. Экс-игрок отметил, что в финале сыграют две команды, которые просто не могут подвести своих болельщиков, так что это будет незабываемое зрелище.

Напомним, что финальный поединок в Лиге чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.