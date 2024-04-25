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Лига чемпионов

Баркола: Когда мы пропустили от «Барселоны», я не чувствовал ни малейшего страха

25 Апреля 2024 • 19:24 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ

Вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола рассказал о своих чувствах после первого пропущенного гола в ответном матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

— Когда мы пропускаем гол, у меня возникает рефлекс смотреть на лица товарищей по команде. Я не видел в них никаких сомнений, я даже не чувствовал ни малейшего страха. И тогда я сказал себе: «Поехали», — приводит слова Баркола RMC Sport.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором восьми результативных передач.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией». Первая игра между командами пройдет 1 мая, ответная — 7 мая.

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