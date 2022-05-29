Флорентно Перес: «Мбаппе? Его сегодня не существует»

Мадридский «Реал» выиграл финал Лиги чемпионов у «Ливерпуля» и снова подтвердил звание самого лучшего клуба в мире. Президент «Реала» Флорентино Перес доволен успехом, и даже напоминания про неудавшуюся сагу с Килианом Мбаппе не испортили ему настроение. Перес прокомментировал ситуацию и при этом упомянул неудавшийся трансфер звезды «ПСЖ».

- Мбаппе? Сегодня его для нас не существует. Это вечеринка «Реала». Ничего страшного с Мбаппе не произошло. Вы видите, мадридский «Реал» и без него провел великолепный сезон, - цитирует слова Переса известный итальянский журналист Фабрицио Романо.