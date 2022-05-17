Клопп дал точный ответ по участию Салаха и ван Дейка в финале Лиги чемпионов

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие нападающего Мохамеда Салаха и защитника Виргила ван Дейка в заявке на поединок чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Цель заключается в том, чтобы они вышли на поле в выходные. Лига чемпионов? Я не сомневаюсь, что Мохамед и Виргил сыграют в финале», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, что Салах получил небольшую травму в недавнем матче против «Челси» в финале Кубка Англии. Ван Дейк в той встрече провел 90 минут и был заменен.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Соперником «Ливерпуля» будет мадридский «Реал».