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Лига чемпионов

Клопп дал точный ответ по участию Салаха и ван Дейка в финале Лиги чемпионов

17 Мая 2022 • 08:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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28.05 22:00

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие нападающего Мохамеда Салаха и защитника Виргила ван Дейка в заявке на поединок чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Цель заключается в том, чтобы они вышли на поле в выходные. Лига чемпионов? Я не сомневаюсь, что Мохамед и Виргил сыграют в финале», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, что Салах получил небольшую травму в недавнем матче против «Челси» в финале Кубка Англии. Ван Дейк в той встрече провел 90 минут и был заменен.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Соперником «Ливерпуля» будет мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах Виргил Ван Дейк
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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