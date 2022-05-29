Клопп – о поражении в финале: «Трудно, когда соперник обороняется так глубоко»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудачу своей команды в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:1).

«После матча никто в раздевалке не ощущает, что мы провели успешный сезон, – рассказывает немецкий специалист в интервью BT Sport. – Возможно, нам понадобится несколько часов, чтобы прийти в себя.

Сегодня мы отыграли хорошо – хорошо, но не идеально. Трудно сыграть идеально против соперника, который обороняется так глубоко.

Дойти до финала – тоже своего рода успех. Но не тот успех, которым мы хотели довольствоваться.

У меня есть стойкое предчувствие, что мы окажемся здесь снова. У нас действительно боеспособная, выдающаяся команда.

Где пройдёт следующий финал? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил Клопп.