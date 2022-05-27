Клопп: «Не думаю, что в завтрашнем матче будет фаворит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что в завтрашнем финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» будет ярко выраженный фаворит. При этом немец отметил, что «сливочные» в этом сезоне проделали огромную работу на пути к финалу.

«Не думаю, что в завтрашнем матче будет фаворит. По крайней мере не легко сказать, кто именно им будет. В этом сезоне «Реал» проделал большую работу. Если мы сыграем на своём уровне, нас будет очень сложно победить. Уровень уверенности «Реала» будет больше, ведь у них есть опыт», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, завтрашний финал Лиги чемпионов станет четвёртым в карьере Юргена Клоппа. Ранее он по одному разу проигрывал с «Боруссией» Дортмунд и «Ливерпулем», а в 2019 году одержал победу с «красными», обыграв «Тоттенхэм».