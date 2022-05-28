Куртуа: Все хотят выиграть и войти в историю

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в разговоре с журналистами высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов.

Куртуа сказал, что футболисты мадридской команды всегда нацелены на победу и абсолютно не важно, какой трофей по счёту это будет, первый или пятый. Вратарь отметил, что все команды хотят выиграть Лигу чемпионов и войти в историю, но для этого нужно приложить максимальные усилия.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между мадридской командой и «Ливерпулем» состоится сегодня в Париже на стадионе «Стад-де-Франс». Встреча начнётся в 22.00 по московскому времени.