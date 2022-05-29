Невероятный Куртуа оставил «Ливерпуль» ни с чем! «Реал» выиграл Лигу чемпионов 14-й раз в своей истории

«Реал» и «Ливерпуль» схлестнулись в финале Лиги чемпионов.

Вот и настал момент для главного матча сезона. Финал Лиги чемпионов в этом году радует особо – до решающей стадии добрались абсолютно разные команды, но абсолютно заслуживающие трофей и, пожалуй, сильнейшие в мире на данный момент. «Реал» на пути к финалу убирал только топов («ПСЖ», «Челси», «Сити»), путь «Ливерпуля» был попроще, но вряд ли кто-то будет оспаривать силу команды Юргена Клоппа, стремящейся уже к третьему (!) кубку за сезон.

Финал Лиги чемпионов, проходивший на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени, задержался аж на 36 минут из-за болельщиков, пробок на дорогах и безбилетников. Дошло даже до применения слезоточивого газа, но не будем заострять внимание на проблемах. Финал заблистал звёздами ещё с оглашения стартовых составов. Куртуа, Алаба, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема, Алиссон. ТАА, ван Дейк, Тьяго, Хендерсон, Салах, Мане. Команды подошли к главному матчу сезоне без кадровых проблем, что очень обрадовало.

С первых минут задавил соперника «Ливерпуль». Высокий прессинг, резвые перемещения, постоянные атаки. Круто начали красные, создав пару опасных моментов. Трент прострелил на Салаха, тот в падении пробил в «шестёрку» - спас Куртуа. Бил Мо и с линии штрафной площади – опять потащил Тибо, а когда Мане пробил метров с 15, то Куртуа вообще продемонстрировал чудеса реакции. Неизвестно, сейвы Куртуа ли так вдохновили «Реал», но к концу тайма мадридцы уже были хозяевами ситуации.

Незаметно «Реал» перехватил инициативу, а «Ливерпуль» сбавил обороты, устал. И под занавес тайма Мадрид даже забил, и только спорный офсайд спас красных от проблем. Алаба забросил на Бензема, Карим слегка замешкался, но решил отдать пас назад. Через рикошет мяч достался Вальверде, тот пробил в гущу игроков, а с отскока уже отличился Бензема. Но после долго просмотра повтора арбитры выявили, что Карим был в микроскопическом офсайде до результативного удара.

Однако запал у «Реала» остался. Дивиденды на табло болельщики увидели на исходе часа игры. Феде Вальверде убежал по правому краю атаки, получил пас и прострелил мимо всех на дальний угол вратарской, где Трент упустил Винисиуса, который спокойно расстрелял ворота – 0:1. Теперь уже «Реал» отдал инициативу, а «Ливерпуль» вновь стал накатывать постоянными атаками. Мо Салах взял игру на себя, сместился с правого фланга к линии штрафной и бил по дуге под дальнюю штангу – опять спас Тибо Куртуа.

Не уставал выручать голкипер «Реала», не уставал. Тут и Мо Салах пытался протолкнуть мяч с нулевого угла – бельгиец выручил, тут и рикошет от Жоты предательски направил мяч в створ, но опять ловок Куртуа. А самый красивый сейв Тибо совершил минут за 10 до финального свистка. Салах с правого полуфланга ворвался в штрафную площадь, бил, казалось бы, наверняка, но Куртуа выбросил руку в сторону и перевёл мяч на угловой.

Не случилось в этот вечер гола от «Ливерпуля», а точного удара Винисиуса хватило мадридскому «Реалу». «Королевский» клуб стал ещё более королевским – 14-я победа в Лиге чемпионов добыта.