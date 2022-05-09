Невилл против победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что будет болеть против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

«Очевидно, что «Ливерпуль» - великие соперники «Юнайтед», и, честно говоря, мы не можем допустить, чтобы они вырвались вперед по количеству титулов в Лиге чемпионов», - сказал Невилл.

На данный момент «Ливерпуль» выигрывал Кубок/Лигу чемпионов 6 раз, в то время как «Манчестер Юнайтед» - только трижды.

Невилл также отметил, что ожидал увидеть в финале «Манчестер Сити» вместо мадридского «Реала», и надеялся на победу «горожан».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже.