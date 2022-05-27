Мане согласовал контракт с «Баварией», теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию». Согласно информации от Николо Скиры, сенегалец согласовал с командой Юлиана Нагельсманна контракт сроком на три года.

Отмечается, что в ближайшие дни «Бавария» начнёт переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Мане. У игрока остался всего год по контракту с клубом, поэтому мюнхенцы постараются убедить «скаузеров» отпустить сенегальца по скидке.

Напомним, сам Мане недавно пообещал, что расскажет о своём решении насчёт будущего после финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» завтра сыграет против мадридского «Реала».