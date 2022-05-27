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Мане согласовал контракт с «Баварией», теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем»

27 Мая 2022 • 18:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию». Согласно информации от Николо Скиры, сенегалец согласовал с командой Юлиана Нагельсманна контракт сроком на три года.

Отмечается, что в ближайшие дни «Бавария» начнёт переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Мане. У игрока остался всего год по контракту с клубом, поэтому мюнхенцы постараются убедить «скаузеров» отпустить сенегальца по скидке.

Напомним, сам Мане недавно пообещал, что расскажет о своём решении насчёт будущего после финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» завтра сыграет против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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