Эвра рассказал, как завершится финал «Реал» - «Ливерпуль»

Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра высказал свое мнение о финальном поединке Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с «Ливерпулем».

«Не люблю прогнозировать, но жду победу Мадрида. Конечно, будет непросто, ведь «Ливерпуль» умеет настраиваться на финалы, но и «Реал» хорош в этом. Мадридцы сильно удивили меня в предыдущих играх.

Нас ждет исторический финал. По моему мнению, будет ничья, а потом «Реал» выиграет в серии пенальти», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.