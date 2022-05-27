Яя Туре: «Я всегда знал, что Мане будет великим игроком»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о том, что всегда видел потенциал в нападающем «Ливерпуле» Садио Мане. По словам ивуарийца, он всегда знал, что Мане станет великим футболистом.

«Я всегда знал, что Мане будет великим игроком, это 100%. Это было из-за того, как он играет, как он двигается, насколько работоспособным он является. Я никогда не видел такого нападающего, как он. Он никогда не действует чисто в своих интересах, он играет на команду», – цитирует Туре BBC.

Напомним, что Садио Мане является одним из претендентов на «Золотой мяч». Сенегалец в этом сезоне завоевал Кубок Африки, Кубок Англии и Кубок лиги. В субботу форвард сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».