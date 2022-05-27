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Лига чемпионов

Яя Туре: «Я всегда знал, что Мане будет великим игроком»

27 Мая 2022 • 13:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о том, что всегда видел потенциал в нападающем «Ливерпуле» Садио Мане. По словам ивуарийца, он всегда знал, что Мане станет великим футболистом.

«Я всегда знал, что Мане будет великим игроком, это 100%. Это было из-за того, как он играет, как он двигается, насколько работоспособным он является. Я никогда не видел такого нападающего, как он. Он никогда не действует чисто в своих интересах, он играет на команду», – цитирует Туре BBC.

Напомним, что Садио Мане является одним из претендентов на «Золотой мяч». Сенегалец в этом сезоне завоевал Кубок Африки, Кубок Англии и Кубок лиги. В субботу форвард сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Яя Туре Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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