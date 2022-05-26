Клопп – об Анчелотти: «Карло – образец того, как добиваться успеха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал своё отношение к наставнику «Реала» Карло Анчелотти.

«Мой английский не настолько хорош, чтобы подобрать слово, чтобы описать его, но для меня Карло, безусловно, один из самых успешных менеджеров в мире и образец того, как добиваться успеха. Отличный парень», - сказал Клопп на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов.

Он добавил, что у него всегда были хорошие отношения с наставником «Реала».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая в Париже.