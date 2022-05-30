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Лига чемпионов

Каррагер призвал УЕФА начать расследование из-за ситуации с фанатами перед финалом Лиги чемпионов

30 Мая 2022 • 08:23 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Экс-защитник сборной Англии, а ныне эксперт Джейми Каррагер призвал руководителей УЕФА разобраться с неприятной ситуацией, в которую попали болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов.

Каррагер заявил, что УЕФА и французская полиция должны честно рассказать о том, что произошло и почему пострадали многие болельщики мерсисайдской команды. Экс-игрок призвал боссов УЕФА начать расследование из-за случившегося, так как в интересах всех участников разобраться в этой ситуации и извлечь уроки на будущее.

Напомним, что из-за неразберихи перед финалом Лиги чемпионов поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с задержкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейми Каррагер УЕФА Лига Чемпионов
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