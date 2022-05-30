Каррагер призвал УЕФА начать расследование из-за ситуации с фанатами перед финалом Лиги чемпионов

Экс-защитник сборной Англии, а ныне эксперт Джейми Каррагер призвал руководителей УЕФА разобраться с неприятной ситуацией, в которую попали болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов.

Каррагер заявил, что УЕФА и французская полиция должны честно рассказать о том, что произошло и почему пострадали многие болельщики мерсисайдской команды. Экс-игрок призвал боссов УЕФА начать расследование из-за случившегося, так как в интересах всех участников разобраться в этой ситуации и извлечь уроки на будущее.

Напомним, что из-за неразберихи перед финалом Лиги чемпионов поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с задержкой.